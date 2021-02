Trump geeft eerste interview na vertrek uit Witte Huis: “Biden is mentaal weg”

Trump gebruikte het gesprek met Newsmax om uit te halen naar Twitter, dat hem van het platform haalde na de dodelijke bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari. Trump zei dat Twitter “saai” was geworden sinds hij in de ban is gedaan.

Toen hem werd gevraagd of hij weer actief wil worden op sociale media zei Trump te “onderhandelen met een aantal mensen”. “Er is ook de mogelijkheid om een eigen website bouwen", aldus Trump, die erop leek te wijzen dat zijn aanhang zal zorgen voor voldoende bezoekers.

‘We hebben veel steun’

Behalve Twitter kreeg ook president Joe Biden het te verduren. Trump noemde hem “mentaal weg”. Trump wilde niet ingaan op de vraag of hij zich in 2024 weer verkiesbaar stelt voor het presidentschap. “Dat zal ik nog niet zeggen, maar we hebben enorm veel steun”, zei hij. “Ik ben de enige die met impeachment te maken krijgt, van wie de populariteitscijfers stijgen.”

Sinds Trump het Witte Huis heeft verlaten verblijft hij in zijn resort Mar-a-Lago in Florida. De voormalige president blijft volharden in zijn ongefundeerde claims van verkiezingsfraude door de Democraten, die voor zijn aanhangers de reden waren om in januari het parlement aan te vallen.