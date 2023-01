Trump geeft aftrap verkiezingscampagne 2024: “Bozer en meer toegewijd dan ooit”

Waarom zijn Amerikaan­se agenten zo geweldda­dig?

De Verenigde Staten zijn weer in de ban van politiegeweld. Hoe komt het dat een burger daar tien keer meer kans loopt dan in België om door de politie te worden gedood? Door het vrije wapenbezit, dat agenten zelf ook groot gevaar doet lopen? Worden ze gebrekkig opgeleid of zijn het simpelweg onverbeterlijke macho’s? Een beetje van dat alles, concludeert socioloog Paul J. Hirschfield in een nog maar pas verschenen studie.

28 januari