Trump gebruikt speech op bruiloft om eerst te klagen over Biden en de Mexicaanse grens... en twee minuten later om koppel te feliciteren

Trumps ‘felicitaties’ vonden plaats in zijn resort in Mar-a-Lago in Florida tijdens de bruiloft van Jon Arrigo en Megan Noderer. Arrigo is een medewerker van Trump en al jarenlang lid van de Trump International Golf Club. Reden genoeg voor de voormalig president in smoking om het woord te nemen en het te hebben over de wereldmachten: “Ik heb net het nieuws uitgezet en ik krijg al deze rapporten, en ze vertellen me over de grens, ze vertellen me over China, ze vertellen me over Iran”, begint Trump zijn onsamenhangende speech.