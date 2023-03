Trump gaat boek uitbrengen met brieven van Queen Elizabeth, Michael Jackson en Kim Jong-Un: “Elk van hen kissed my ass”

Oud-president Donald Trump gaat een boek uitbrengen met brieven die hij van verschillende beroemdheden kreeg doorheen zijn carrière. Het boek - met correspondentie van onder meer Queen Elizabeth II, Michael Jackson en Kim Jong-un - ligt pas volgende maand in de winkelrekken, maar veroorzaakt nu al ophef. “Elk van hen kissed my ass ”, zegt Trump over de wereldsterren die hij met zijn boek wil ontmaskeren als ‘hielenlikkers’.

Trump heeft nog geen memoires uitgebracht, maar toch is dit al zijn tweede post-presidentiële boek - het eerste was een fotoboek uit zijn ambtstijd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite ‘Axios’, die vorige week het nieuws naar buitenbracht, zullen er 150 private brieven worden gepubliceerd die een tijdspanne kennen van meer dan 40 jaar. In een interview met de extreemrechtse website ‘Breitbart’ lichtte hij alvast een tipje van de sluier over zijn boek ‘Letters to Trump’.

“Ik denk dat ze een heel fascinerend leven gaan zien”, aldus Trump die naar eigen zeggen mensen zoals Queen Elizabeth II, prinses Diana, Richard Nixon, Oprah Winfrey en Hillary Clinton zal ontmaskeren als mensen “die graag zijn hielen likten”. “Ik ken hen allemaal – elk van hen kissed my ass. Nu doet slechts de helft van hen dat nog”, grapte nog. Hij belooft dat het boek een “werkelijk fascinerend leven” zal laten zien.

Donald Trump Jr., de zoon van Trump, liet zich bij ‘Breitbart’ uit over “de minachting” van de “de meest interessante mensen in de wereld” waar zijn vader mee correspondeerde. “Het is verbazingwekkend hoe snel hun adoratie veranderde sinds hij meegedaan heeft aan de presidentsverkiezingen. ‘Letters to Trump’ toont perfect wat ze eigenlijk van hem vinden en hoe vals hun nieuwe minachting werkelijk is.”

Het boek zal vanaf 25 april te koop zijn voor 99 dollar.

“Mooie brieven” van Kim Jong-un

De aankondiging van het boek veroorzaakte vorige week al ophef omdat het ook brieven van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal bevatten. In 2018 zei Trump nog dat hij en Kim “heel hard waren voor elkaar, maar daarna verliefd werden”. Hij verduidelijkte dat Kim Jong-un hem heel mooie brieven heeft geschreven.

Ook een briefje van Oprah Winfrey, die in 2000 werd verzonden naar Trump toen hij een eerste keer twijfelde om voor het presidentschap te gaan, zal Trump naar buiten brengen. “Jammer dat we niet samen voor het presidentschap kunnen gaan. Wat een team zouden we zijn.” Al was het toen nog voor de Reform Party en niet voor de Republikeinen. Toen Trump opkwam voor de republikeinen in 2015 zou Winfrey nooit meer met hem gesproken hebben. Winfrey reageerde dinsdag gelaten op de onthulling. “Het kan zijn dat ik dat toen, 23 jaar geleden, gedacht heb. Vandaag denk ik er zo niet over.”

Aan het boek ‘Letters to Trump’ hangt een stevig prijskaartje. Het boek kost 99 dollar en wie een gesigneerd exemplaar wil, zal 399 dollar op tafel moeten leggen. Volgens de uitgever zal het boek “brieven van presidenten, koningen en beroemdheden bevatten. Telkens met foto’s en een mening van Trump bij.”