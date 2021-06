Trump feliciteert Nigeria met opschorting Twitter: “Misschien had ik het zelf moeten doen, maar Zuckerberg bleef maar zeggen hoe geweldig ik was”

De Amerikaanse voormalig president Donald Trump heeft Nigeria gefeliciteerd met de opschorting van Twitter in het land . “Felicitaties aan Nigeria om Twitter op te schorten, omdat Twitter hun president heeft verbannen”, schrijft Trump in een verklaring op zijn eigen website. “Misschien had ik het zelf moeten doen toen ik president was.”

Nigeria heeft het gebruik van Twitter in het land vorige week voor onbepaalde tijd geschorst, een dag nadat het account van president Muhammadu Buhari werd verbannen. Zijn account werd verwijderd nadat hij een tweet plaatste over groeperingen die naar onafhankelijkheid streven in de regio Biafra. De president gaf hen de schuld van het escalerend geweld tegen veiligheidstroepen en dreigde met tegenacties door het leger.

“Meer landen zouden moeten stoppen met Twitter en Facebook omdat ze de vrijheid van meningsuiting beperken - alle stemmen zouden moeten worden gehoord”, zegt Trump in de verklaring. Nochtans was Nigeria een van de landen die hij drie jaar geleden bestempelde als “shithole countries”, of vrij vertaald: klotelanden. “Wie zijn zij om te bepalen wat goed en wat slecht is als zijzelf slecht zijn?” Daarmee lijkt de ex-president ook te vergeten dat Twitter gedurende nagenoeg zijn hele termijn als president, en daarvoor, zijn favoriete communicatiekanaal was.

Quote Misschien had ik Twitter en Facebook zelf moeten verbieden, Maar Zuckerberg bleef me bellen en naar het Witte Huis komen om te dineren en zeggen hoe geweldig ik was. Donald Trump

In de verklaring zegt Trump verder dat hij misschien maar best zelf Twitter en Facebook had moeten verbieden toen hij president was. “Maar Zuckerberg bleef me bellen en naar het Witte Huis komen om te dineren en zeggen hoe geweldig ik was”, voegt hij eraan toe.

Na de bestorming van het Capitool in januari door aanhangers van de toenmalige president werd Trump verbannen van onder meer Twitter en Facebook, omdat hij zijn aanhangers zou hebben opgehitst. Via de platformen verspreidde Trump leugens over de zogezegd vervalste verkiezingsuitslag. Facebook bepaalde vorige week dat hij zeker twee jaar verbannen blijft.

Trump startte recent een eigen blog op zijn website, om rechtstreeks met zijn aanhangers te kunnen communiceren. Aangezien die pagina echter weinig lezers aantrok, werd hij amper een maand na lancering weer afgevoerd.

Over de hele wereld hebben repressieve overheden die weinig tegenwind dulden en kritische stemmen de mond willen snoeren sociale media verboden. In onder andere Iran, Noord-Korea en China zijn Twitter geblokkeerd.

LEES OOK: