Trump-fans blijven geloven dat bestorming van Capitool in scène gezet is: “Een Republikein zou zoiets nooit doen”

“De aanval op het Capitool was niet de fout van de Republikeinen of Trump. De Democraten zaten erachter, zij hebben alles in gang gezet.” Aan het woord is Lisa, een hevige fan van de voormalige president. Eén jaar na de feiten blijken nog altijd heel wat Amerikanen ervan overtuigd dat de bestorming van het Capitool in scène gezet is om Trump in een slecht daglicht te plaatsen.