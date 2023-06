Trump erkent op opname dat hij geheim document over Iran bijhield na presidentschap, zegt ‘CNN’

Federale aanklagers hebben een audio-opname uit 2021 van Donald Trump bemachtigd waarin de voormalige Amerikaanse president erkent dat hij een geheim document van het Pentagon bewaarde over een mogelijke aanval op Iran nadat hij het Witte Huis had verlaten. Dat meldt de Amerikaanse krant ‘CNN’ vandaag. ‘CNN’ luisterde zelf niet naar de opname, maar citeert enkele niet-geïdentificeerde bronnen.

Uit de opname zou blijken dat Trump begreep dat hij geclassificeerd materiaal bewaarde nadat hij het Witte Huis in 2021 had verlaten. De opmerkingen van Trump zouden ook aangeven dat hij die geheime informatie wilde delen, maar besefte dat het moeilijk zou zijn om de documenten openbaar te maken na het einde van zijn presidentschap.

De opname zou deel zijn van een langere meeting in de zomer van 2021, zo’n zes maanden na Trumps aftreden als president. Daarin zou hij een discussie hebben gevoerd over een artikel in ‘The New Yorker’ waarin Mark Milley, de hoogste generaal binnen de Amerikaanse krijgsmacht, bezorgd was dat Trump “een grootschalig conflict in gang zou kunnen zetten dat niet gerechtvaardigd was” door “illegaal” bevel te geven tot militaire actie tegen Iran.

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie onderzoekt of Trump de wet heeft overtreden door het bewaren van Amerikaanse overheidsdocumenten na zijn aftreden als president. Peter Carr, de woordvoerder van het kantoor van Special Counsel Jack Smith, die het onderzoek leidt, weigerde commentaar, aldus ‘CNN’.

KIJK. In augustus 2022 vond de FBI 11 geheime documenten in Trumps landgoed in Mar-a-Lago.

In het kader van het onderzoek doorzocht de FBI in augustus 2022 het landgoed van Trump in Mar-a-Lago in de Amerikaanse staat Florida. Daarbij werden meer dan 11.000 documenten in beslag genomen, waaronder elf sets documenten met vertrouwelijke informatie. Na verder onderzoek werden nog minstens twee geheime documenten gevonden in Trumps opslagplaats in West Palm Beach, Florida. Die huiszoekingen kwamen er na een geschil tussen Trump en de Nationale Archieven, die al maanden aan de oud-president vroegen om papieren van tijdens zijn ambtsperiode te overhandigen. Dat moet namelijk elke president doen.

Trump blijft ontkennen dat hij verkeerd handelde. Steven Cheung, een vertegenwoordiger van de oud-president wilde ook geen commentaar geven op het verslag van deze opname en noemde het onderzoek politiek gemotiveerd. Zulke “lekken van radicale partizanen” zijn bedoeld om de “spanningen op te stoken en de intimidatie van Trump en zijn aanhangers voort te zetten”, zei Cheung gisteren.