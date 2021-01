Trump en Pence hebben ‘goed gesprek’ gehad in Witte Huis

LIVE. Democraten vechten op twee fronten voor een afzetting van president Donald Trump

11 januari In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn maandag de eerste stappen gezet om president Donald Trump af te zetten. De Democraten hebben twee scenario’s in gang gezet. Eerst dienden ze een resolutie in die vicepresident Mike Pence vraagt om Trump af te zetten, daarna dienden ze een artikel voor een impeachment (“inbeschuldigingstelling”) in. Wat zijn de volgende stappen? En hoe groot is de kans dat de president écht wordt afgezet? Dit is wat er is gebeurd, staat te gebeuren en kan gebeuren.