Trump en Biden wonen afzonderlijk veteranendag bij

Trump was bij een kranslegging in regenachtig weer op Arlington National Cemetery aan de overkant van de Potomac-rivier bij Washington. Hij maakte geen publieke opmerkingen. In een schriftelijke verklaring die eerder op de dag werd vrijgegeven, zei hij: "We genieten de voorrechten van vrede, voorspoed en vrijheid dankzij onze veteranen, en we zijn hen voor altijd onmetelijk veel verschuldigd."