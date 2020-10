Trump en Biden strijden om cruciale swing state Pennsylvania

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden hebben maandag, acht dagen voor de verkiezingen, allebei campagne gevoerd in de staat Pennsylvania, waarvan de uitslag mogelijk beslissend gaat worden in de strijd om het presidentschap. Trump liet zich opnieuw niet door de corona-epidemie beletten van een massale rally, deze keer in Martinsburg. Biden sprak een kleinschaliger bijeenkomst in Chester toe.

"Als we Pennsylvania winnen, winnen we de hele wedstrijd", zei Trump in Martinsburg om zijn aanhang te enthousiasmeren. Eerder op de dag voerde Trump campagne in de plaatsen Allentown en Lititz. De president waarschuwde zijn toehoorders voor Bidens klimaatplannen. "Hij wil gaan voor windmolens die in Duitsland en China zijn gemaakt", aldus Trump. "Bidens plan is een economisch doodvonnis voor de energiesector in Pennsylvania."

Biden probeerde zijn publiek op dat gebied gerust te stellen. "Ik ga de olievelden niet sluiten. Ik maak geen einde aan het boren naar schaliegas en -olie. Ik ga investeren in schone energie." Over zijn kansen in zijn geboortestaat Pennsylvania, waar hij volgens een recente peiling van Reuters en Ipsos nog steeds aan de leiding gaat, was Biden gematigd optimistisch. "Ik ben nergens overmoedig over", zei hij. "Met Gods genade" zei hij Pennsylvania te kunnen winnen.

De Democratische presidentskandidaat zei dat hij wel verwacht te winnen in de staten Michigan, Wisonsin en Minnesota, en zei dat hij goede kansen ziet in Ohio, North Carolina en Georgia. In die staten is de strijd, net als in Pennsylvania, nog onbeslist. "De hoofdzaak is dat Donald Trump de slechtst mogelijke president, de slechtst mogelijke persoon is om ons door deze pandemie te leiden", aldus Biden.

President Trump herhaalde tegen zijn publiek nog eens het tegendeel. Volgens hem doet zijn regering "geweldig werk" en is de pandemie in de VS "absoluut" bijna voorbij. "De Biden-lockdown zou Amerika vermorzelen", zei Trump, die stelt dat zijn tegenstander terug wil naar een lockdown met grote economische schade tot gevolg. "Mijn plan zal het virus vermorzelen, en we gaan een economische groei krijgen die je nooit eerder hebt gezien", aldus de president.

Democraten en Republikeinen zetten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen steeds zwaarder in op hun campagnes in Pennsylvania, goed voor 20 kiesmannen. Politiek strategen uit beide kampen denken dat een overwinning daar essentieel is, berichtte The Washington Post eerder deze maand. Als de president wint in Pennsylvania, heeft hij volgens de onafhankelijke site Five­ThirtyEight 84 procent kans herkozen te worden. Als de Democraat Biden de noordelijke staat pakt, zou die zelfs 96 procent kans hebben om de verkiezing te winnen, concludeerden de analisten van de site vorige maand. Vier jaar geleden stemde een meerderheid van de kiezers in Pennsylvania op Trump.

