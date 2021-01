Trump en Biden op campagne in Georgia: “Eén staat kan koers voor een hele generatie bepalen”

Als de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia niet weten te veroveren, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en zal Biden in de komende jaren van hen afhankelijk zijn voor het goedkeuren van wetgeving en benoemingen.

Als de Democratische kandidaten Jon Ossoff en Raphael Warnock er met de Senaatszetels vandoor gaan, hebben beide partijen 50 zetels in de senaat, en krijgt aankomend vicepresident Kamala Harris de doorslaggevende stem. Een winst voor de Democraten in de van oudsher conservatieve staat is niet ondenkbaar. Joe Biden behaalde er de zege bij de presidentsverkiezingen in november.

Volledig scherm De Democratische kandidaten Jon Ossoff en Raphael Warnock voeren campagne samen met aankomend president Joe Biden. © REUTERS

Biden hield maandag een drive in-campagnebijeenkomst in Atlanta, de overwegend zwarte hoofdstad van Georgia. Daar zei de aankomend president dat heel Amerika de ogen op de staat gericht heeft. "De macht ligt letterlijk in uw handen", aldus Biden. "Zoals nooit eerder in mijn carrière, kan één staat de koers bepalen voor niet alleen de komende vier jaar maar voor een hele generatie."

Biden beloofde dat de Democraten er bij een Senaatsmeerderheid voor zullen zorgen dat alle Amerikanen een steuncheque van 2.000 dollar (zo'n 1.631 euro, red.) tegemoet kunnen zien, "om mensen te helpen die diep in de problemen zitten". "Stel je voor wat het voor uw leven betekent", hield de aankomend president zijn publiek voor.

Volledig scherm President-elect Joe Biden voert in Georgia campagne voor de Democraten Jon Ossoff en Raphael Warnock. © EPA

Trump, die zaterdag de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, de Republikein Brad Raffensperger, in een telefoongesprek onder druk zette om de uitslag van de presidentsverkiezingen in de staat aan te passen, reist maandag af naar de plaats Dalton. Trumps vicepresident Mike Pence voerde campagne in de plaats Milner, in een kerk.

Volledig scherm Auto's aan de kerk waar Pence campagne voerde in de plaats Milner. Buiten staan borden voor de Republikeinse kandidaten David Perdue en Kelly Loeffler. © AFP

"We hebben ze in de smiezen", zei Pence, verwijzend naar Trumps onbewezen aantijgingen van verkiezingsfraude aan het adres van de Democraten. "We gaan de stembureaus beveiligen, we gaan de inzamelpunten beveiligen. Ga morgen stemmen en stem op David Perdue en Kelly Loeffler, en heb vertrouwen", aldus Pence.

Volledig scherm President Trump komt aan Georgia. © REUTERS

De Democraten gaan in de peilingen met een minimale voorsprong aan kop, doordat veel nieuwe Democratische kiezers zich in aanloop naar de verkiezingen in november voor het eerst hebben laten registreren. Net als bij de presidentsverkiezingen zal de uitslag waarschijnlijk een aantal dagen op zich laten wachten.

Volledig scherm Aanhangers van de Amerikaanse president Trump dansen terwijl ze zijn komst afwachten op een rally in Georgia. © REUTERS

Volledig scherm Aanhangers van de Democratische kandidaten demonstreren Jon Ossoff en Raphael Warnock in Atlanta, Georgia. © AFP