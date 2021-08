Trump eist aftreden Biden om situatie in Afghanistan: “Een van de grootste nederlagen in de Amerikaanse geschiedenis”

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft gereageerd op de situatie in Afghanistan, waar de taliban gisteren vanuit het presidentiële paleis de overwinning hebben uitgeroepen. In een korte verklaring moet vooral zijn opvolger het ontgelden. “Wat Joe Biden met Afghanistan gedaan heeft, is legendarisch. Het zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de grootste nederlagen in de Amerikaanse geschiedenis.”

Trump vindt dat zijn opvolger moet opstappen wegens de snelle verovering van Afghanistan door de Taliban. In een verklaring zei hij dat “het tijd is dat Joe Biden in schande aftreedt voor wat hij heeft laten gebeuren”. Verwijzend naar de door hem aangevochten uitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar, voegde hij daaraan toe: “Het zou niet moeilijk moeten zijn, want hij was toch al niet legitiem gekozen.”

Door interventie van de Amerikaanse president Joe Biden kwam de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan - een proces dat overigens al onder president Trump begonnen was - dit jaar in een stroomversnelling terecht. Dat de taliban daarop het land in een verschroeiend hoog tempo zou heroveren, daar was president Biden niet bang voor, zo stelde hij vorige maand nog. “De taliban zijn het Noord-Vietnamese leger niet", klonk het toen. “Qua capaciteit zijn ze in de verste verte niet te vergelijken. Er zullen zeker geen omstandigheden komen waarbij je mensen van het dak van de Amerikaanse ambassade in Afghanistan gered ziet worden.”

Volledig scherm 15 augustus 2021: Amerikaanse helikopters vliegen af en aan tussen de Amerikaanse ambassade in Kaboel en de luchthaven om mensen te evacueren. © AFP

Extra troepen

Nu de taliban véél sneller dan verwacht de controle over Afghanistan hebben verworven en er wel degelijk Amerikaanse helikopters boven de Amerikaanse ambassade in Kaboel cirkelen om mensen te evacueren, heeft Biden alsnog besloten 1.000 extra troepen naar het land te sturen om de evacuatie van duizenden Amerikaanse en Afghaanse burgers in goede banen te leiden. Dat heeft een anonieme verantwoordelijke van het Pentagon gezegd. In totaal zouden 6.000 Amerikaanse troepen "in loop van de komende dagen" de Afghaanse hoofdstad bereikt moeten hebben.

De regering-Biden heeft kritiek op de terugtrekking tot nu toe verworpen en claimt dat de doelen zijn bereikt. Biden zei zaterdag lokale tijd nog dat “een eindeloze Amerikaanse aanwezigheid tijdens een burgeroorlog in een ander land niet acceptabel is voor mij. (...) Ik ben de vierde president die aan het hoofd staat van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan, twee Republikeinen, twee Democraten. Ik zal deze oorlog niet doorgeven aan een vijfde president.”

