Trump: “Duitsland is afhankelijk van Rusland en zal de NAVO uit elkaar doen vallen”

Door de omstreden Duits-Russische gaspijplijn Nord Stream 2 ziet Donald Trump een sterke afhankelijkheid van Duitsland ten opzichte van Rusland, zo stelde hij in een interview met ‘Fox Business’. “Duitsland is echt een gijzelaar van Rusland. Dat is heel duidelijk”, zei hij. De voormalige president is van mening dat de NAVO “door toedoen van Duitsland zal uiteenvallen”.

Er is al jaren massale kritiek op het project in de Verenigde Staten, en die ophef is nog aanzienlijk toegenomen sinds de escalatie in de Oekraïne-crisis. Scholz wordt door sommige bondgenoten ervan beschuldigd niet genoeg druk uit te oefenen op Rusland. Ook in de Verenigde Staten zijn er twijfels gerezen of er in geval van nood wel op Duitsland kan worden gerekend.