“Trump dreigde herhaaldelijk in het Witte Huis te zullen blijven na zijn nederlaag tegen Biden”

Donald Trump bazuinde na zijn verkiezingsnederlaag rond aan zijn medewerkers dat hij het Witte Huis niet zou verlaten en de nieuwe president Joe Biden er niet in zou laten. “Waarom zou je weggaan als je de verkiezing gewonnen hebt?”, zei hij volgens een nieuw boek van New York Times-reporter Maggie Haberman.

Het boek is getiteld ‘Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America’ en verschijnt op 4 oktober. Haberman schrijft niet alleen voor The New York Times over Trump sinds zijn presidentscampagne in 2016, maar ze is ook politiek analist bij CNN. De journaliste was een van de geliefde doelwitten van Trump die tijdens zijn presidentschap zwaar aanpakte op Twitter.

Eerder lekten er al fragmenten uit Habermans boek over Trump uit en nu komt CNN met nog meer details. “Ik ga gewoon niet weg”, zou Trump volgens Haberman aan een medewerker hebben gezegd. En aan een andere: “We zullen nooit weggaan”. Reden? “Waarom zou je weggaan als je de verkiezing gewonnen hebt?” De voormalige president deed die uitspraken na zijn verkiezingsnederlaag in 2020, die hij halsstarrig weigerde toe te geven. Zijn rivaal Joe Biden was wel degelijk verkozen tot de nieuwe president van de VS, maar die overwinning van Biden wou Trump dus niet erkennen. Daardoor brak er chaos uit in het land, met als triest hoogtepunt de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Volgens Haberman leek Trump aanvankelijk zijn nederlaag wel degelijk in te zien en gaf hij daar ook blijk van. Toen kwamen er nog zinnen uit zijn mond als: “We hebben ons best gedaan” en “Ik dacht dat het binnen was”. Aan de pers zei hij dat hij “zeker” het Witte Huis zou verlaten voor de nieuwe president Joe Biden. Maar op een bepaald moment veranderde zijn gemoedsgesteldheid. Hij begon toen plots aan medewerkers te vertellen dat hij niet van plan was om eind januari 2021 het Witte Huis te verlaten zodat Biden er zou kunnen intrekken. “Waarom zou ik weggaan als ze de overwinning van mij hebben gestolen?”, zou hij hebben gezegd, vasthoudend aan de leugen dat híj en niet Biden zou verkozen zijn door het Amerikaanse volk.

Volledig scherm Trump voor het Witte Huis tijdens een speech op die bewuste 6 januari 2021, de dag dat zijn aanhangers het Capitool bestormden. © AP

Het was nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis gebeurd dat de uittredende president niet wou wijken voor de nieuwe president. Trumps personeel wist dan ook niet wat gedaan, schrijft Haberman. Er was enkel het voorbeeld van Mary Todd Lincoln, die nog bijna een maand in het Witte Huis verbleef nadat haar man, president Abraham Lincoln, was vermoord.

Haberman vergelijkt de reactie van Trump op de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 met zijn pogingen dertig jaar eerder om zich uit zijn benarde financiële positie van toen te redden en daarbij zo lang mogelijk alle opties wou openhouden. Trump vroeg na de verkiezingsnederlaag raad aan zowat iedereen in zijn entourage om aan de macht te kunnen blijven - zelfs bij de butler die zijn Coca-Cola Light moest aandragen, telkens als Trump op een rode knop op zijn bureau in het Oval Office duwde.

Nog een weetje uit het boek is de reactie van Trumps schoonzoon en adviseur, Jared Kushner, op de verkiezingsnederlaag en de communicatie daarrond. Kushner was er volgens Haberman niet happig op om zelf Trump dat vervelende nieuws te brengen en stuurde dan maar een groepje medewerkers naar de toenmalige president om hem te briefen. Als verantwoording daarvoor vergeleek Kushner de situatie met een sterfbedscène. “De priester komt later”, zei hij.

Volledig scherm Het boek van Maggie Haberman over de voormalige president is getiteld 'Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America'. © AP

