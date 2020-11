Trump “down” terwijl Biden langzaam inloopt in cruciale staten

Momenteel wordt er nog geteld in zes staten. Naast Alaska – een Republikeinse staat, waar Trump sowieso zal winnen – gaat het om vijf swingstaten: Arizona, Nevada, Pennsylvania, Georgia en North Carolina. In Arizona en Nevada ligt Biden voorlopig op kop. In Pennsylvania en Georgia loopt de voormalige vicepresident beetje bij beetje in op Trump.

Een bron van CNN zegt nu dat de laatste ontwikkelingen een negatief effect hebben op het gemoed van de president achter de schermen. “Hij is down. Hij is natuurlijk moe, maar hij voelt zich niet echt geweldig. Ondanks wat we horen van zijn campagneteam”, klinkt het.

Swingstaten

“Hij ziet wat er aan het gebeuren is. In sommige van de swingstaten die zullen bepalen of hij president blijft of niet, verkleint zijn voorsprong of ligt hij zelfs achter. Het ziet er niet zo goed uit voor hem en de president ziet het uit zijn handen glippen.”

Volgens CNN zou de president naar medestanders bellen en hen zeggen dat hij de strategie van zijn campagneteam niet begrijpt (om op verschillende plaatsen rechtszaken te beginnen). Hij zou zich ook afvragen waarom ze dat niet op een agressievere manier deden vóór het tellen van de stemmen.

Op Twitter bleef het – uitzonderlijk – ook 14 uur lang stil bij de president. Pas om iets na negen uur ’s ochtends plaatselijke tijd (15 uur in ons land) kwam er een nieuwe tweet: “STOP HET TELLEN”. Die werd een uur later gevolgd door een tweede: “Elke stem die binnenkwam na kiesdag zal niet meegeteld worden”, iets wat meteen verborgen werd door Twitter en gelabeld als “mogelijk misleidende” informatie.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Fox News herinnerde er in dat verband aan dat in sommige staten stembrieven die op verkiezingsdag op de post zijn gegaan, alsnog meetellen, tot zekere datum. Dat is bij wet vastgelegd.

Democratische tegenstrever Joe Biden stuurde ook een tweet de wereld in. Hij wil dat alle stemmen, inclusief poststemmen die mogelijk nog moeten binnenkomen, worden geteld. Hij deelde een kort filmpje met de tekst ‘Tel elke stem’ en hij schreef: “Elke stem moet geteld worden”.

Lees ook:

Bekijk ook:

Trump-fans hebben andere boodschap per staat