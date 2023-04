Trump doet opvallende uitspraken in eerste interview sinds aanklacht: Macron is “gatlikker van China” en Poetin is “heel slim”

Het interview met Donald Trump en Fox-presentator Tucker Carlson werd dinsdag uitgezonden. Het is het eerste interview dat de ex-president geeft sinds hij in New York werd aangeklaagd voor fraude.

Trump haalde uit naar de Franse president Emmanuel Macron, die volgens hem een “gatlikker” van de Chinese president Xi Jinping is geworden. Macron bracht vorige week een bezoek aan Peking, waar hij zei dat Europa geen “volgeling” van de Verenigde Staten of China mag worden nu de spanningen over Taiwan oplopen. China beschouwt het democratische Taiwan immers als een deel van zijn grondgebied en wil het op een dag innemen, al dan niet met geweld.

Trump keurt de uitspraken van Macron af. “Macron, die een vriend van mij is, is een gatlikker van China geworden”, zei hij in het interview.

KIJK. Emmanuel Macron en de Chinese president Xi Jinping vergaderen in Peking

Een aantal andere wereldleiders prees Trump dan weer de hemel in. Zo noemde hij de Russische president Vladimir Poetin “erg slim” en vindt hij ook de leiders van Saoedi-Arabië “geweldige mensen”. Xi Jinping zou dan weer een “briljante man” zijn en ook met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kan Trump het naar eigen zeggen “geweldig goed” vinden.

“Ze huilden tranen met tuiten”

Trump reageerde in het interview ook nog op zijn aanklachten. Hij beweerde onder meer dat sommige medewerkers van de rechtbank in Manhattan “tranen met tuiten” huilden toen hij in de rechtbank aankwam. “Ze waren ongelooflijk”, aldus Trump. “Ze zeiden dat het hen speet en de tranen stroomden over hun wangen.”

De ex-president verscheen voor de rechter in New York, onder meer vanwege onregelmatigheden in de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een oud-president van de VS strafrechtelijk werd aangeklaagd. Trump pleitte onschuldig op alle aanklachten.

KIJK. Wat zijn de aanklachten tegen Trump? Greet De Keyser licht toe