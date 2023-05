Trump doet eerste tv-interview, een dag na vonnis over seksueel misbruik

In het televisieprogramma van CNN zal Trump vragen beantwoorden van Republikeinse kiezers in New Hampshire. CNN-anker Kaitlan Collins zal het evenement - dat om 20.00 uur lokale tijd plaatsvindt - modereren. Dat is opvallend aangezien hij Collins, de toenmalige correspondent van het Witte Huis, blokkeerde van een persconferentie in 2018 nadat ze “ongepaste” vragen had gesteld.