Trump: “Dit is wat er gebeurt wanneer een overwinning uit de handen wordt gerukt van grote patriotten”

Trump stond onder druk om zijn betogers terug te fluiten na de bestorming van het Capitool. Daar zou de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Joe Biden worden bekrachtigd. “Ik snap jullie pijn. Ik weet dat jullie gekwetst zijn. De verkiezing is van ons gestolen”, zei de president in zijn videoboodschap. “Dit was een frauduleuze verkiezing. Maar we kunnen deze mensen niet in de kaart spelen”, zei Trump later, zonder uit te leggen op wie hij doelde.