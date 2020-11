Trump denkt in geheim na over wat hij na presidentschap gaat doen: mogelijk nieuwe run in 2024, dikbetaalde lezingen en... wraak nemen

Greet De Keyser in de VS. “Bidens president­schap zal altijd belast blijven met de twijfel bij tientallen miljoenen Amerikanen”

9:36 Laten we duidelijk zijn: Joe Biden, de presidentskandidaat van de Democraten, heeft 306 kiesmannen en is daarmee president-elect. Je zou kunnen zeggen dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. En toch zeg ik dat er in dit verdomde jaar 2020 géén winnaar is van de Amerikaanse verkiezingen. Nooit voorheen heb ik zo'n grote twijfel gezien bij héél veel Amerikanen over het democratische systeem hier.