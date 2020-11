Trump deelt frustratie in reeks Twitterberichten: “Ze proberen de verkiezingen te STELEN”

Het campagneteam van Donald Trump heeft alvast de overwinning opgeëist voor strijdstaten Georgia, North Carolina en Pennsylvania, al zijn nog niet alle stemmen geteld. Ook Michigan voegde de huidige Amerikaanse president al aan zijn lijst met overwonnen staten toe. Waarom zijn concurrent Joe Biden volgens de laatste cijfers toch voorop ligt in deze staat? “Ze vinden overal (all over the place) Biden-stembiljetten: in Pennsylvania, Wisconsin en Michigan. Zo slecht voor ons land!”, schrijft Trump in een boos Twitterbericht.

“Er is een groot aantal stembiljetten stiekem gedumpt, zoals alom is gemeld.”

“Gisterenavond stond ik aan de leiding in veel sleutelstaten. Vaak comfortabel zelfs in zogenaamde Democratische staten. Dan doken er plots stembiljetten op en verdwenen ze op magische wijze één voor één. Heel vreemd”, zo schreef hij eerder al op Twitter. “Hoe komt het dat die poststemmen telkens zo’n vernietigend effect hebben in percentages?”, vroeg Trump zich nadien nog af in alweer een derde Twitterbericht.

Donald Trump wil het tellen van de stemmen in Michigan en Pennsylvania via de rechter laten stopzetten. Die twee staten zijn cruciaal om de winnaar van de presidentsverkiezingen aan te duiden. Zijn rivaal Joe Biden heeft een kleine voorsprong in Michigan, maar die groeit wel. In Pennsylvania heeft Trump voorlopig nog wel een voorsprong van 50,7 procent, maar dat is alweer een kleinere voorsprong dan gisteren. “Ze werken er hard aan om het voordeel van 500.000 stemmen in Pennsylvania zo snel mogelijk te doen verdwijnen. Hetzelfde in Michigan en andere staten”, zo schrijft Trump weer op Twitter.

