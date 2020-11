Trump dan toch niet naar Pennsylvania voor onofficiële ‘hoorzitting’ rond vermeende verkiezingsfraude

Officieel is Trumps agenda leeg vandaag, maar volgens verschillende bronnen zou Trump mogelijk toch naar Pennsylvania afreizen, al was dat nog niet honderd procent zeker. Anderhalf uur voor het begin van het event, dat om 18.30 uur onze tijd gepland staat, vernam CNN dat Trump effectief niet zal deelnemen. Wat wel vaststaat, is dat de Republikeinen in de strijdstaat een eigen hoorzitting zullen houden over de verkiezingsfraude die er volgens hen heeft plaatsgevonden. Verschillende bronnen meldden aan CNN dat Trump er graag bij wilde zijn en zijn medewerkers de opdracht had gegeven zijn verplaatsing in te plannen.