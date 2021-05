Trump-critica Liz Cheney weggestemd uit Republikeinse partijtop

Cheney vroeg vandaag in een opiniestuk in de Washington Post dat haar partijgenoten duidelijk zouden breken met Trump. Ze riep hen op om zich af te keren van de “gevaarlijke en antidemocratische Trump-personencultus”. Als voorzitter van de Republikeinse conferentie in het Huis was Cheney het op twee na belangrijkste parlementslid in haar fractie. De fractieleider van de partij in het Huis, Kevin McCarthy, zei zondag aan tv-zender Fox News dat hij Elise Stefanik steunde, de tegenkandidate van Cheney, voor het voorzitterschap van de Republikeinse conferentie. Donald Trump eiste dat Cheney afgezet werd. Dat is vandaag dus gebeurd, waardoor Trump zijn grip op de partij verstevigt.