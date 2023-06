Trump: “Corrupte regering-Biden heeft mij aangeklaagd om opslag documenten”

Klokkenlui­der Edward Snowden exact 10 jaar in Rusland: “Geen spijt van wat ik heb gedaan”

De voormalige Amerikaanse CIA-medewerker en klokkenluider Edward Snowden (39) verblijft morgen exact tien jaar in Rusland, nadat hij spionageactiviteiten van de Amerikaanse geheime dienst NSA blootlegde. De man zegt in een interview met ‘The Guardian’ dat hij “geen spijt” heeft van wat er is gebeurd. Ook waarschuwt hij dat de surveillancetechnologie in 2013 “kinderspel” was in vergelijking met de technologie van vandaag.