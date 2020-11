Trump claimt “grote overwinning” en dreigt naar Hooggerechtshof te stappen om tellen stemmen stil te leggen

“We maken ons klaar voor een groot feest. We zullen dit winnen en volgens mij hebben we al gewonnen.” Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd tijdens een toespraak in het Witte Huis. Hij dreigde er ook mee om naar het Hooggerechtshof te stappen om het tellen van de stemmen meteen stil te leggen. “Dit is één grote oplichting van het Amerikaanse volk”, klonk het. Volgens correspondente Greet De Keyser gaat hij dat misschien wel proberen, maar is het af te wachten of hij daarin zal slagen.

Het is in elk geval iets waar de aanstelling van de ultraconservatieve Amy Barrett aan het Hooggerechtshof een rol zou kunnen spelen. “Er zijn nu zes van de negen rechters conservatief en Trump hoopt vermoedelijk dat zij hem zullen helpen om zijn claim hard te maken om alle stemmen die nog niet geteld zijn, onwettelijk te laten verklaren”, aldus De Keyser.

In de VS wordt er niet meer gestemd, enkel nog geteld. In sommige staten mogen de komende dagen en in uitzonderlijke gevallen zelfs weken nog de stemmen geteld worden van alle kiesbrieven die na de verkiezingen aankomen, zolang ze maar een poststempel hebben van ten laatste 3 november.

“Fenomenaal”

Trump noemde zijn verkiezingsresultaten “fenomenaal”. “Ik wil de Amerikanen danken voor hun ongelofelijke steun. Miljoenen en miljoenen mensen hebben op ons gestemd. Een trieste groep mensen probeert hen in diskrediet te brengen en dat zullen we niet toelaten.” Hij zei ook dat hij zich klaarmaakte “voor een groot feest”.

“We hebben Florida niet zomaar gewonnen, maar zwaar. We wonnen Ohio, Texas. Het is ook duidelijk dat we Georgia gewonnen hebben, met 117.000 stemmen overschot. Ze kunnen ons nooit meer inhalen. Ook hebben we North Carolina gewonnen”, klonk het. Beide staten kennen in tegenstelling tot wat Trump verklaart, echter nog geen duidelijke winnaar. Hij verklaarde ook al de

Eerder maakte hij op Twitter gewag van een “grote overwinning”. “We zijn enorm goed bezig”, zei hij. “Maar ze proberen de verkiezingen te stelen. Dat zullen we nooit toelaten. Je mag niet meer stemmen als de stembureaus dicht zijn.” Daarmee verwijst hij naar briefstemmen, die in sommige staten nog gedurende enkele dagen moeten worden geteld.

Die laatste tweet werd evenwel onmiddellijk verwijderd door Twitter, met de boodschap dat die misleidende info bevatte. “Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze tweet, wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over de manier waarop je kan deelnemen aan verkiezingen of andere civiele processen”, staat er.

Trump deelde de berichten ook op Facebook en ook daar kwamen meteen labels bij. “De uiteindelijke resultaten kunnen verschillen van de eerste tellingen, want het tellen kan nog dagen of weken duren", klinkt het. En ook: “De stemmen worden geteld. De winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezing is nog niet bekend.”

Eerder sprak de Democratische presidentskandidaat Joe Biden ook al zijn supporters toe en ook hij was optimistisch. “We geloven dat we deze verkiezingen gaan winnen”, klonk het bij hem.

Biden reageerde later ook via Twitter. “Het is niet aan mij of aan Donald Trump om de winnaar uit te roepen van de verkiezing. Dat is aan de kiezers”, klonk het. “We voelen ons goed bij waar we nu staan en geloven dat we op weg zijn om deze verkiezing te winnen.”

