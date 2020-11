Trump boos om timing positief nieuws over coronavaccin

Trump suggereert ontslag voor alom gerespec­teer­de topviro­loog Anthony Fauci: “Na de verkiezin­gen”

2 november Amerikaans president Donald Trump is van plan Anthony Fauci, de bekendste viroloog van de VS, na de verkiezingen te ontslaan. Dat liet hij gisterenavond althans verstaan op een verkiezingsrally in Florida. “Vertel het niet door, maar laat me nog even wachten tot na de verkiezingen”, zei Trump tegen zijn aanhangers nadat sommigen “Ontsla Fauci” waren beginnen roepen. Fauci, die door het grote publiek breed wordt gewaardeerd om zijn rechtlijnigheid en ernst, waarschuwt al weken voor een heropflakkering van de corona-epidemie in de VS.