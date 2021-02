“Trump bood dictator Kim Jong-un lift aan met Air Force One na mislukte top in Vietnam”

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un een lift naar huis aangeboden met zijn presidentieel vliegtuig na hun mislukte nucleaire top in Vietnam in 2019. Dat blijkt uit een nieuwe documentaire over Trump, die uitgezonden wordt op de Britse openbare omroep BBC.

In Trump Takes On the World worden nieuwe details onthuld over de relatie tussen Trump en Kim, en hoe de ontmoetingen tussen de twee tot stand kwamen en verliepen. De BBC sprak daarvoor met mensen die erbij waren. In een opmerkelijke passage gaat het over de tweede top tussen de staatshoofden in Vietnam. Die zou niet helemaal volgens plan verlopen zijn. Toen de gesprekken over het nucleaire programma van Noord-Korea vast kwamen te zitten, zou Trump plots vertrokken zijn. Maar niet zonder Kim een bijzonder voorstel te doen.

Volgens Matthew Pottinger - die de topexpert voor Azië was in de Nationale Veiligheidsraad van Trump - bood Trump dictator Kim Jong-un een lift naar huis aan met Air Force One. “De president wist dat Kim er een treinrit van meerdere dagen op had zitten om via China in Hanoi te geraken (Kim reist liefst met zijn eigen gepantserde trein, red.)”, vertelt hij. “Hij zei: ‘Ik kan je naar huis brengen in twee uur tijd als je dat wil.’ Kim bedankte.”

Verrassing

Dat de meeting tussen de twee überhaupt plaatsvond, was eigenlijk al een verrassing. Enkele maanden eerder had Trump de Noord-Koreaanse leider nog ‘Rocket Man’ genoemd en gedreigd met de “totale vernietiging” van Noord-Korea. Een hooggeplaatst lid van de Verenigde Naties - Jeff Feltman - was echter door Noord-Korea uitgenodigd in de hoofdstad Pyongyang en hij vertelde aan de BBC dat hij een geheime boodschap voor Kim meekreeg van Trump. Daarin werd Kim een ontmoeting met Trump aangeboden.

Eenmaal in Pyongyang vroeg Feltman of hij de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken onder vier ogen kon spreken, zodat hij de boodschap kon doorgeven. Die laatste geloofde hem echter niet.

Kim antwoordde uiteindelijk niet rechtstreeks op de vraag, maar liet zich enkele maanden later tegen de Zuid-Koreanen ontvallen dat hij ervoor open stond om de Amerikaanse president te ontmoeten. Trump zei meteen toe.

Vriendjes

De BBC sprak ook met de voormalige nationale veiligheidsadviseur van Trump, die aanwezig was op de bewuste top. John Bolton - die intussen niet meer door één deur kan met Trump - vertelde dat hij samen met de president naar de ontmoeting reed en dat Trump er vertrouwen in had dat hij een deal kon forceren als hij eenmaal met Kim in dezelfde ruimte was. “Hij dacht dat Kim zijn nieuwe beste vriend was”, aldus Bolton. “Hij dacht dat de relatie tussen de VS en Noord-Korea geweldig was omdat hij en Kim vriendjes waren. Een gevaarlijke perceptie.”

Net als de eerste ontmoeting tussen Trump en Kim in Singapore liep de tweede op niets uit. Hetzelfde lot was ontmoeting nummer drie beschoren, in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

