Trump blijft uitschreeuwen dat hij gewonnen heeft. Intussen schrapt campagneteam groot deel rechtszaak in Pennsylvania

“IK HEB DE VERKIEZINGEN GEWONNEN”, blokletterde Trump vanmorgen - middernacht aan de Amerikaanse oostkust - op Twitter. Het was een echo van wat hij zondag ook al had getweet, nadat het aanvankelijk leek of hij voor het eerst had toegegeven dat Democraat Joe Biden had gewonnen. Die tweet werd al snel vervangen door de mededeling dat Biden alleen had gewonnen in de ogen van de “fake nieuwsmedia”. “Ik geef me niet gewonnen”, klonk het. “Dit is een frauduleuze verkiezing. We zullen winnen.”