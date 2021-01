Trump blijft oproepen tot verzet: “Pence, toon moed en stuur resultaten terug naar strijdstaten”

Opnieuw aardbeving in Kroatië: schok zou magnitude gehad hebben van 5,2

19:05 De aarde heeft opnieuw gebeefd in Kroatië. De schok vond plaats rond 18 uur en het epicentrum lag in de buurt van Petrinj, de plaats waar de aarde vorige week al eens beefde. De aardbeving had volgens het Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Het Europees-Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC) spreekt van een kracht van 5.0. Voorlopig is er geen nieuws over schade, zo melden Italiaanse media.