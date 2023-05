Trump blijft onschuld staande houden na veroordeling voor seksueel misbruik: “Ik ken die vrouw niet eens”

De rechtbank in New York houdt Donald Trump aansprakelijk voor het seksuele misbruik van schrijfster E. Jean Carroll (79) in de jaren ‘90. Later besmeurde hij ook nog eens haar naam, oordeelde de jury. Zelf denkt de Amerikaanse ex-president daar echter helemaal anders over. “Ik ken die vrouw niet eens”, laat hij in een video optekenen. Klein detail: tijdens het proces werd een foto getoond waarop een ontmoeting tussen beiden te zien was.

KIJK. Trump over schrijfster E. Jean Carroll: “Geen idee wie ze is”

“Wat kun je anders verwachten van een Trump-hatende rechter die door Clinton benoemd werd?”, reageerde Trump zelf. “Hij heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het resultaat van dit proces zo negatief mogelijk was. Dit gebeurde onder toezicht van een jury uit een gebied dat anti-Trump gericht is. Manhattan is voor mij waarschijnlijk de slechtste plaats om een eerlijk proces te krijgen. We gaan in beroep tegen deze beslissing, het is een schande.”

Volledig scherm E. Jean Carroll verlaat de rechtbank met haar advocate Roberta Kaplan. © Photo News

“Politieke heksenjacht”

Trump benadrukt daarnaast dat E. Jean Carroll een volslagen onbekende voor hem is. “Ik heb geen idee wie deze vrouw is en waar ze vandaan komt. Dit is oplichting en een politieke heksenjacht. We gaan hier moeten tegen vechten. We kunnen ons land niet in deze ellende brengen. Dit is een schande.”

Voor de ex-president is de situatie zo klaar als een klontje. “Enerzijds heb je iemand die zich verkiesbaar stelt. Anderzijds heb je een vrouw die geld krijgt van medewerkers van de Democraten om te liegen. Ze ontdekten dat ze erover loog, maar de rechter zag het niet eens als bewijsmateriaal. Het is allemaal oplichting en een schande voor ons land.”

Volledig scherm Advocaat Joe Tacopina nam de verdediging van Donald Trump voor zijn rekening. © Photo News

4,5 miljoen euro

Twee weken geleden ging de civiele rechtszaak die Carroll aanspande tegen Trump van start. Ze beschuldigde de oud-president van verkrachting, maar die kwalificatie vond de rechtbank te zwaar. Het seksuele misbruik en de smaad achtte de jury wél bewezen.

Trump moet Carroll nu een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) betalen, 2 miljoen dollar voor het seksueel misbruik en nog eens 3 miljoen dollar voor smaad. Op strafrechtelijk gebied zijn de feiten al verjaard, waardoor de ex-president geen celstraf riskeerde.

KIJK. “In drie uur tijd besliste jury dat Trump aansprakelijk was”

Geposeerd in outfit

Carroll hoorde het verdict in de rechtszaal emotieloos aan. Ze had eerder getuigd hoe ze elkaar toevallig ontmoet hadden in luxewarenhuis Bergdorf Goodman en daarbij speels aan de praat geraakt waren. Toen ze de lift namen naar de zesde verdieping om lingerie te bekijken, ging het echter mis. Trump zou haar naar een pashokje begeleid hebben en haar tegen de muur geduwd hebben.

“Het was zeer pijnlijk. Hij bracht zijn hand in mijn lichaam en krulde zijn vinger. Nu ik hier voor jullie zit, kan ik het nog voelen”, klonk het. Vier jaar geleden stond Carroll op de cover van ‘New York Magazine’ in de outfit die ze gedragen zou hebben toen Trump toesloeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.