Trump blij dat Twitter weer “in verstandige handen” is onder Musk, zal hij ook terugkeren op het platform?

Ondanks nucleaire oefening beweert Russische ambassa­deur dat Moskou geen kernwapens zal gebruiken: “Absoluut geen sprake van”

Volgens de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk Andrey Kelin is Rusland niet van plan om kernwapens te gebruiken in de oorlog met Oekraïne. Dat zei hij in een interview met de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’. “Er is daarover geen enkele verklaring afgelegd, noch door de president, noch door andere mensen in verantwoordelijke posities”, aldus Kelin.

26 oktober