Trump bij bezoek aan grens met Mexico: “Biden verwoest ons land”

Mikt Trump straks vanuit cel op Witte Huis? Democrati­sche openbare aanklager beslist of ex-president voor rechter komt

28 juni In de Verenigde Staten zou er deze week worden beslist of Donald Trump strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij of zijn bedrijf althans. Dat kan een grote impact hebben op de kans dat Trump in 2024 weer tot president verkozen wordt — al zou hij dat in theorie zelfs vanuit de gevangenis kunnen. En het is een ministerszoon die dat lot op dit moment in handen heeft.