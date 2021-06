Trump bezoekt eind deze maand zuidgrens VS

Trumps opvolger Joe Biden schortte, als een van zijn eerste beleidsdaden in januari, de financiering voor de bouw van enorme grenshekken op. De bouw van die hekken was een belangrijk project van Trump, die tijdens de kiescampagne in 2016 beloofde om een "prachtige muur" te bouwen langs de 3.200 kilometer lange zuidelijke grens om zo immigranten en criminelen zonder papieren weg te houden.

Abbott kondigde vorige week nog aan dat hij los van de plannen van de regering in Washington in zijn eigen staat de muur zou blijven bouwen. Hoe de Texaan dit hoopt te realiseren is niet geweten. De gouverneur behoort tot een clubje Republikeinen dat Biden ervan beschuldigt met zijn migratiebeleid, dat liberaler is dan dat van Trump, een crisis aan de grens te veroorzaken.