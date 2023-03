Trump beweert dat hij dinsdag gearresteerd wordt, roept op tot protest... en krijgt steun uit Rusland

“Gearres­teerd? Dan krijg je promotie.” In Nederland betrapte hacker leidt nu Ruslands meest gevreesde cyberspio­na­ge­team

Een hacker die vijf jaar geleden in Nederland opgepakt werd, blijkt nu aan het hoofd te staan van ‘Sandworm’. Dat is het meest gevreesde Russische cyberspionageteam, opererend onder de vleugels van de militaire inlichtingendienst GROe. Dat belaagt de stroomvoorziening in Oekraïne, maar mengt zich ook in onderzoeken naar chemische wapens en doping in de sport. Bekijk hier hoe dat gebeurt en wat Jevgeni Serebrjakov (41) bij een Moskouse voetbalploeg deed.