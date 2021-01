Trump beveelt ban Chinese drones bij Amerikaanse overheid

Privacy-ex­pert Matthias Dobbelaere-Wel­vaert: “Onze privacy wordt elke minuut, wat zeg ik, elke seconde geschonden”

15 december Nog voor de coronacrisis lag onze privacy onder vuur. Maar nu is het alle remmen los, zo waarschuwt privacy-activist en jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert. “Plots moeten ANPR-camera’s controleren of we de avondklok respecteren en vliegen er drones boven onze tuin. De overheid heeft de neiging zich steeds meer te moeien”, waarschuwt hij in een interview met De Morgen.