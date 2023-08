Trump beschuldigt aanklagers ervan hem te willen muilkorven: “Inbreuk op mijn vrijheid van meningsuiting”

Transgen­der vrouw eist dat ex-vriend haar operatief verwijder­de testikels teruggeeft: “worden bewaard in koelkast, naast de eieren”

Een transvrouw uit de Amerikaanse staat Michigan heeft van haar ex-vriend geëist dat hij haar operatief verwijderde testikels teruggeeft. Ze beweert dat hij ze bewaart in een pot in de koelkast. Haar ex is echter niet van plan die meteen terug te geven: “Ik ben haar niets verschuldigd”.