Trump belooft presidentiële campagne achter tralies voort te zetten als hij veroordeeld wordt: “Ik zal nooit weggaan”

“Ik zal nooit weggaan,” Trump aan ‘Politico’ in een interview tussen twee campagne-evenementen in. “Ik heb niets verkeerd gedaan.” Hij wil dus koste wat kost doorzetten, en de Amerikaanse wet verbiedt dat niet. Trump kan zich volgens de wet gewoon kandidaat stellen terwijl hij in staat van beschuldiging is gesteld. Datzelfde geldt in het geval dat hij veroordeeld wordt.

“Afschuwelijke vorm van machtsmisbruik”

Trump is momenteel de grootste kanshebber om verkozen te worden als de officiële kandidaat van de Republikeinse partij, ondanks de vele beschuldigingen. Hij beschouwt de aanklacht als het zoveelste voorbeeld van de manier waarop zijn politieke rivalen hem proberen te vervolgen. “De belachelijke en ongegronde aanklacht door de gewapende afdeling van onrecht van de regering Biden zal de geschiedenis ingaan als een van de meest afschuwelijke vormen van machtsmisbruik in de geschiedenis van ons land,” zei hij tijdens een toespraak in Georgia.

KIJK. Trump noemt recente aanklachten “politieke heksenjacht”

Steun van de Republikeinen

Ron DeSantis, een van de Trumps medekandidaten binnen de Republikeinse partij lijkt die mening te delen. “De bewapening van de federale rechtshandhaving vormt een dodelijke bedreiging voor een vrije samenleving. We zijn al jaren getuige van een ongelijke toepassing van de wet afhankelijk van politieke voorkeur. Waarom zo ijverig in het vervolgen van Trump en zo passief bij Hillary of Hunter?”, tweette hij donderdag.

Een dag later leek DeSantis, gezien als Trumps grootste rivaal, toch bereid om de ex-president aan te vallen. Hij zei dat hij “binnen de minuut voor de krijgsraad in New York” zou zijn gebracht als hij geheime documenten had misbruikt toen hij een marineadvocaat was.

Mike Pence, Trumps voormalige vice-president en nu ook in de running voor het presidentschap, vindt dat procureur-generaal Merrick Garland publiekelijk uitleg moet geven over de aanklachten tegen Trump. “Verstop je niet langer achter de speciale raadsman en sta voor het Amerikaanse volk en leg uit waarom deze aanklacht is ingediend,” zei hij zaterdag in een toespraak in North Carolina.

“Niemand wil aangeklaagd worden”

Trump overleefde twee afzettingsprocedures toen hij president was en lijkt zijn juridische problemen nu ook stilaan beu te worden. “Niemand wil aangeklaagd worden”, zei hij tegen ‘Politico’. “Het kan me niet schelen dat mijn opiniepeilingen veel hoger zijn geworden. Ik wil niet aangeklaagd worden. Ik ben nog nooit eerder aangeklaagd. Ik ben mijn hele leven doorgegaan en nu word ik elke twee maanden aangeklaagd.”