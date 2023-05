Trump belooft einde aan ‘geboortetoerisme’ en geen automatisch burgerschap voor kinderen illegalen

UpdateDonald Trump heeft dinsdag beloofd dat als hij in 2024 opnieuw tot president wordt gekozen, hij een einde maakt aan het automatische staatsburgerschap (‘birthright citizenship’) voor kinderen die in de Verenigde Staten zijn geboren uit illegaal in het land verblijvende ouders. De voormalige president, die campagne voert voor de Republikeinse presidentsnominatie, zei dit in een op sociale media geplaatste video. Dat meldt onder andere ‘The New York Post’.

In die video legde Trump uit dat hij de maatregel via een presidentieel uitvoerend bevel (‘executive order’) zou invoeren. Volgens het door Trump beloofde bevel wordt een in de VS geboren kind voortaan alleen staatsburger als minstens één van de ouders Amerikaanse burger of een wettige permanente inwoner is, lichtte de Trump-campagne toe in een persbericht.

Een dergelijk bevel van Trump zou zeker juridisch worden aangevochten. In 2018, toen hij nog president was, beloofde Trump ook al eens per decreet een einde te maken aan het automatische staatsburgerschap voor kinderen van illegale immigranten. Veel rechtsgeleerden waren toen sceptisch dat Trump de uitvoerende macht kon gebruiken om het recht terug te draaien. Trump vaardigde het bevel nooit uit.

De voormalig president neemt het in de strijd om de Republikeinse nominatie momenteel op tegen de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Die is zeer uitgesproken anti-immigratie en uitte enkele dagen gelden kritiek op het immigratiebeleid dat Trump als president voerde. Volgens DeSantis was Trump niet consequent genoeg als het aankomt op het ontmoedigen van migratie.

Een uitspraak van het Hoogge­rechts­hof legde vast dat het recht op staatsbur­ger­schap niet afhanke­lijk is van de verblijfs­sta­tus van de ouders.

Grondwet

Het recht op automatisch staatsburgerschap komt voort uit het veertiende amendement van de Amerikaanse Grondwet. Dat in 1868 aangenomen amendement verleende het burgerschap aan alle personen die “in de Verenigde Staten zijn geboren of genaturaliseerd”, met inbegrip van mensen die vroeger tot slaaf gemaakt waren.

Een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1898, in een zaak rondom een in de VS geboren kind van Chinese ouders, legde vervolgens vast dat het recht op staatsburgerschap niet afhankelijk is van de verblijfsstatus van de ouders.

Volgens critici van het immigratiebeleid in de VS is het verkrijgen van staatsburgerschap bij de geboorte een belangrijke reden voor migranten om de grens over te steken en zijn maar weinig landen zo makkelijk met het verlenen van staatsburgerschap aan kinderen van migranten, puur en alleen omdat ze op grondgebied van de VS zijn geboren.

De critici pleiten al veel langer voor het inperken van automatisch staatsburgerschap en gaan ervan uit dat een presidentieel decreet door onder meer burgerrechtenorganisaties zal worden aangevochten, waarna het Hooggerechtshof zich uiteindelijk nogmaals zou moeten uitspreken over het veertiende amendement.

Geboortetoerisme

Trump denkt dat zijn voorstel ook een streep zal zetten door het 'geboortetoerisme', waarbij zwangere vrouwen voor hun bevalling naar de VS afreizen om daar te bevallen. Op die manier verzekeren ze zich ervan dat hun kind het Amerikaanse staatsburgerschap krijgt.

In 2020 nam de regering-Trump al een besluit om aanvragen voor toeristenvisa voortaan af te wijzen als men het vermoeden heeft dat de aanvrager van plan is om te bevallen tijdens een bezoek aan de VS.