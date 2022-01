Trump beëindigt interview na vragen over zijn onbewezen beweringen over stemfraude

In de door NPR vrijgegeven opname is te horen dat Trump vasthoudt aan zijn onbewezen bewering dat zijn rivaal door gesjoemel heeft gewonnen. “Geloof je echt dat Biden 80 miljoen stemmen kreeg? Ik geloof het niet”, aldus een boze Trump, die meende dat “niemand” kwam opdagen bij campagnebijeenkomsten van zijn tegenstander. “Maar plots kreeg hij 80 miljoen stemmen. Dat gelooft niemand.”

Persagentschap Associated Press onderzocht in december 2021 nog eens alle gerapporteerde gevallen van mogelijke stemfraude in de zes staten waarvan Trump de uitslag betwist. Het gaat in totaal om 475 stemmen, een aantal dat geen enkel verschil zou hebben gemaakt voor de uitslag van de verkiezingen. De betwiste stemmen vertegenwoordigen slechts 0,15% van de winstmarge van Biden in die strijdstaten.

Interviewer Steve Inskeep wilde van Trump weten of hij bij verkiezingen in de VS alleen kandidaten gaat steunen die zijn theorie over verkiezingsfraude delen. Trump merkte vervolgens op dat kandidaten “die slim zijn” hem zullen steunen en noemt het voorbeeld van Kari Lake. Die Republikeinse politica probeert gouverneur te worden in Arizona en heeft volgens Amerikaanse media de onbewezen claims over verkiezingsfraude verspreid.