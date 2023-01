Trump: “Als president zou ik deze gruwelijke oorlog in 24 uur kunnen stoppen door onderhandelingen”

Ex-president Donald Trump heeft de “snel escalerende oorlog in Oekraïne een tragische verspilling van mensenlevens” genoemd. Volgens hem zou hij als president “de gruwelijke oorlog in 24 uur van onderhandelen” kunnen beëindigen. Deze oorlog was volgens hem ook helemaal nooit uitgebroken als hij staatshoofd van de VS was geweest.

Trump heeft er pas nog bij president Joe Biden op aangedrongen “deze krankzinnige oorlog te stoppen en niet te verhevigen door tanks aan Oekraïne te leveren”. Volgens Trump dreigt een kernoorlog als de oorlog in Oekraïne verder escaleert: “First come the tanks, then come the nukes” (eerst komen de tanks dan komen de kernwapens). Washington heeft net besloten Oekraïne ruim dertig Abrams M1-tanks te sturen.

Volgens Rusland is de recent aangekondigde levering van moderne Duitse en Amerikaanse aanvalswapens een escalatie en weer een bewijs dat de NAVO-landen direct deelnemen aan de strijd. Het Westen zou de oorlog slechts willen aanwakkeren. De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, noemde de levering van de tanks aan Oekraïne "een schandelijke provocatie". Het is volgens hem duidelijk dat "de VS Rusland een strategische nederlaag willen toebrengen".

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zei op een bijeenkomst van de Raad van Europa in Straatsburg van de week dat "de landen van Europa in oorlog zijn met Rusland, niet met elkaar". Het heeft tot woedende reacties in Moskou geleid.

Volledig scherm De huidig Russische president Vladimir Poetin en de voormalig Amerikaanse president Donald Trump tijdens een ontmoeting in 2017. © EPA

Het is niet de eerste keer dat Trump zich uitspreekt over het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Hoewel hij in het verleden de Russische invasie van Oekraïne meermaals heeft veroordeeld, kan hij geen afstand nemen van de Russische president waar hij tijdens zijn ambtsperiode “goed mee kon opschieten”. “Het probleem is niet dat Poetin slim is, want natuurlijk is hij slim. Het echte probleem is dat onze leiders dom zijn, zo dom”, verklaarde Trump na het begin van de infasie..

Volgens de voormalig Amerikaans president had Oekraïne een deal moeten maken met de Russische president Vladimir Poetin en bijvoorbeeld de Krim moeten afgeven. Dan zou Rusland nooit binnengevallen zijn. Dat zei hij afgelopen zomer. Een andere mogelijkheid was volgens Trump dat Oekraïne haar aspiraties had laten varen om toe te treden tot de NAVO.

