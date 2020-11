Trump: “Als kiescollege Biden verkiest, verlaat ik het Witte Huis”

Trump deed de uitspraak in een videogesprek met Amerikaanse soldaten in het buitenland naar aanleiding van de feestdag Thanksgiving. De president had het nog steeds over “massaal kiesbedrog” en zei dat het een “fout” zou zijn om Biden te verkiezen. maar zoals bekend heeft hij geen bewijzen om de aantijgingen te staven. “Dit waren gemanipuleerde verkiezingen. Honderd procent.”

Trump zei ook dat het niet correct is dat zijn rivaal intussen een regering aan het samenstellen is en voegde eraan toe dat de verkiezingsinfrastructuur in de VS op het niveau van een “derdewereldland” staat. Ook “de doden” zouden hebben gestemd, herhaalde Trump nog maar eens.

Kiesmannen komen 14 december samen

Biden werd na de stembusgang van 3 november door alle grote Amerikaanse media uitgeroepen tot winnaar. Hij haalde 306 kiesmannen binnen. Dat is voldoende om een meerderheid van 270 stemmen te halen wanneer de kiesmannen van het Kiescollege op 14 december afzonderlijk in de verschillende staten samenkomen en hun stem uitbrengen.

Op 6 januari worden die stemmen formeel geteld tijdens een gezamenlijke zitting van het Congres. Biden wordt vervolgens op 20 januari ingezworen als de nieuwe president.

Of Trump op 20 januari volgend jaar bij de inauguratie van zijn opvolger Joe Biden aanwezig zal zijn liet hij in het midden. “Ik weet het antwoord, maar dat ga ik nog niet vertellen”, zei de uittredend president.

Volledig scherm De Amerikaanse president Trump spreekt op Thanksgiving de troepen in het buitenland toe. © AP

Sneer naar Fox News

Trump deelde opnieuw een sneer uit naar de nieuwszender Fox News, het rechtse televisiekanaal van mediamagnaat Rupert Murdoch dat hem al jarenlang door dik en dun steunt. “De kijkcijfers hebben een duik naar beneden gemaakt en die zullen blijven dalen”, zei Trump.

De president is verbolgen over het feit dat de zender kort na de verkiezingen zijn tegenstander Joe Biden uitriep tot winnaar van de staat Arizona. Dat bleek echter wel de juiste inschatting van Fox te zijn. Biden won Arizona met een kleine 11.000 stemmen verschil, maar Trump betwist die uitslag en claimt, zonder bewijs te leveren, dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Trump heeft zich sinds de verkiezingen al meermalen negatief uitgelaten over Fox.

Joe Biden vergaarde 306 kiesmannen. Trump kwam niet verder dan 232 stemmen in het electorale college. De 538 kiesmannen stemmen op 14 december. Die stemming vindt plaats in hun eigen staat, die vervolgens de uitslag daarvan doorstuurt naar de Senaat in Washington. De president van de Senaat en de archivaris moeten de uitslagen uiterlijk 23 december binnen hebben.

“Nieuw digitaal mediakanaal”

De officiële resultaten worden vervolgens doorgestuurd naar het nieuw samengestelde Congres. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden komen op 6 januari in nieuwe samenstelling in een gezamenlijke zitting voor het eerst bijeen. President Trump zou van plan zijn een digitaal mediakanaal te beginnen nu nieuwszender Fox News minder dan voorheen op zijn hand is, zeiden bronnen eerder deze maand.