Trump-advocaat Giuliani verlaat ziekenhuis na coronabesmetting: “Ik voel me beter dan ooit”

Giganti­sche goudvis van 4 kilo gevonden in Amerikaans meer

10:03 Een enorme kolos van een goudvis is vorige maand ontdekt in het Oak Grove-meer in Greenville in de Amerikaanse staat South Carolina. De goudvis woog maar liefst 4 kilo, ongeveer het dubbele gewicht van wat zo’n vis in het wild doorgaans kan halen. De goudvis is weer vrijgelaten.