Trump-adviseur Steve Bannon vervolgd voor minachting parlement

De 67-jarige Bannon zei in zijn podcast voorafgaand aan de bestorming van het parlementsgebouw dat de “hel gaat losbreken”, maar wilde dat niet toelichten bij de commissie van het Huis van Afgevaardigden. Het Amerikaans ministerie van Justitie meldt dat Bannon vanwege die weigering nu aangeklaagd wordt. Midden oktober was hij opgeroepen, maar hij riep het recht in van presidenten om bepaalde documenten en gesprekken vertrouwelijk te houden. De commissie, die in het Huis van Afgevaardigden Trumps rol in de bestorming van zijn aanhangers van het Capitool onderzoekt, meent echter dat dat argument niet langer geldt omdat Trump geen president meer is.