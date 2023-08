Trump: aanklachten tegen mij brengen Verenigde Staten op “gevaarlijk terrein”

Donald Trump (77) kreeg dit jaar als eerste oud-president te maken met strafrechtelijke vervolging. Er lopen vier strafzaken tegen hem, in Florida, Washington D.C., New York en Georgia. Ondanks die juridische problemen wordt hij gezien als favoriet om namens zijn Republikeinse Partij mee te doen aan de komende presidentsverkiezingen.

Vier strafzaken tegen Trump

De weigering van Trump om zijn nederlaag te accepteren bij de laatste presidentsverkiezingen vormt de basis voor meerdere strafzaken. Hij wordt in zowel Washington D.C. als Georgia vervolgd voor pogingen zijn verlies terug te draaien nadat hij had verloren van Biden.

De zaak in Georgia is de laatste van de vier strafzaken tegen Trump. Hij verloor daar nipt bij de verkiezingen van 2020. De autoriteiten stelden later een onderzoek in nadat een telefoongesprek was uitgelekt met een hoge bestuurder van de staat. Trump vertelde die partijgenoot dat hij 11.780 stemmen wilde “vinden” in Georgia, zodat hij daar alsnog zou winnen van Biden.

KIJK. Trump drong aan op wijzigen uitslag Georgia in zijn voordeel

Trump wordt in Georgia concreet vervolgd voor een crimineel complot om de uitkomst van de verkiezingen in zijn voordeel te veranderen. Onder zijn achttien medeverdachten bevinden zich prominente medestanders als oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani en voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows.

De zaak heeft overeenkomsten met de vervolging van Trump in Washington D.C. Trump wordt daar verweten dat hij probeerde de machtsoverdracht te verhinderen na zijn verkiezingsnederlaag. Hij bleef volhouden dat sprake was van fraude, waarna zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormden.

De vervolging in Washington is ingesteld door een speciaal aanklager, Jack Smith. Het is zijn tweede strafzaak tegen Trump. De andere zaak speelt in Florida en draait om het achterhouden van geheime documenten na het vertrek van Trump uit het Witte Huis. Die zou de oud-president met hulp van zijn personeel hebben verstopt op zijn landgoed Mar-a-Lago.

KIJK OOK. Hier bewaarde Donald Trump dozen vol meegenomen documenten

Vertragen

Trump wil volgend jaar weer meedoen aan de verkiezingen. Aangenomen wordt dat zijn advocaten daarom proberen de rechtszaken te vertragen. Trump zou als president van alles kunnen doen om onder de zaken uit te komen. Hij kan proberen zichzelf gratie te verlenen of het ministerie van Justitie opdracht geven zijn vervolging te staken.

Die aanpak zou niet werken bij alle rechtszaken, alleen die van aanklager Smith die worden behandeld door federale rechtbanken. Trump wordt echter ook vervolgd door de autoriteiten in verschillende staten. Die hebben hun eigen rechtssystemen en de president kan er als baas van de landelijke overheid geen straffen kwijtschelden.

Dat probleem achtervolgt Trump in Georgia, maar ook bij een strafzaak in New York. Die heeft betrekking op vermeende strafbare feiten die Trump zou hebben gepleegd bij het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. In New York kan de gouverneur gratie verlenen, in Georgia loopt dat via een speciale commissie.