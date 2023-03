Trump aangeklaagd wegens zwijggeld-affaire

Een speciale jury die in januari door Bragg werd bijeengeroepen hoorde bewijzen over de rol van de ex-president in de betaling van zwijggeld aan Stormy Daniels, enkele dagen voor de presidentsverkiezingen van 2016. Daniels, een bekende pornoactrice wiens echte naam Stephanie Clifford is, zei dat ze geld kreeg in ruil voor het verzwijgen van een seksuele ontmoeting die ze in 2006 met Trump had.