Trump aangeklaagd voor poging tot manipulatie presidentsverkiezingen 2020 in Georgia

updateDe Amerikaanse ex-president Donald Trump is maandag door een grand jury in Atlanta aangeklaagd wegens pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de staat Georgia te beïnvloeden, door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. De aanklacht is het resultaat van een onderzoek van openbaar aanklager Fani Willis, die twee jaar lang onderzocht of Trump en anderen destijds de wet hebben overtreden.

De aanklacht tegen Donald Trump telt 13 punten. Ook 18 andere personen worden aangeklaagd in het volgens ‘CNN’ 98 pagina's tellende document, onder wie juristen Rudy Giuliani en John Eastman, en voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows.

Het gaat om de vierde strafzaak tegen Trump, die opnieuw kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Eerder werd de miljardair al aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster (in de staat New York), het achterhouden van geheime documenten (in de staat Miami) en voor mogelijke verkiezingsfraude plus zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 (in de staat Washington).

Aanklacht van grand jury

Eerder op de dag werd bekend dat de grand jury in de Amerikaanse staat Georgia die onderzoek deed naar de pogingen van voormalig president Donald Trump om zijn verkiezingsverlies in 2020 ongedaan te maken, met een aanklacht was gekomen, maar aanvankelijk was het niet duidelijk of die ook Trump betrof.

Op de Amerikaanse televisie was maandagavond (lokale tijd) te zien dat verschillende papieren werden overhandigd aan een rechter in het gerechtsgebouw in Atlanta. Die informatie werd kort nadien openbaar gemaakt.

De openbaar aanklager in Georgia, Fani Willis, startte begin 2021 met haar onderzoek, kort nadat Trump de verkiezingstoezichthouder (secretary of state) van Georgia, Brad Raffensperger, via de telefoon probeerde te overtuigen om de nodige stemmen te vinden zodat Trump de verkiezing in de staat alsnog zou winnen.

Tot op de dag van vandaag weigert Trump toe te geven dat hij de vorige presidentsverkiezingen heeft verloren tegen de Democraat Joe Biden. In plaats daarvan spreekt Trump van massale verkiezingsfraude. Omdat Georgia een van de kantelstaten was - Biden won er nipt met ongeveer 12.000 stemmen - probeerde hij de uitslag daar achteraf om te keren. In enkele andere staten deed hij hetzelfde.

Het gaat om de vierde aanklacht in vijf maanden tegen Trump en de tweede zaak die voortvloeit uit zijn pogingen om zijn verlies in de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

