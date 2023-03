Trump aangeklaagd voor betalen zwijggeld aan pornoster, oud-president moet poseren voor historische ‘mugshot’

Trump reageert op aanklacht: “Dit is politieke vervolging, ik ben volledig onschuldig”

In een verklaring als reactie op het nieuws dat hij in Manhattan wordt aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, zegt de voormalige Amerikaanse president Trump dat hij “volledig onschuldig” is. Hij rept over "een heksenjacht” en noemt de gang van zaken “politieke vervolging en inmenging in verkiezingen op het hoogste niveau in de geschiedenis.” Op zijn eigen sociale medium ‘Truth Social’ bloklettert hij daarnaast dat de aanklacht "een ongeziene aanval op ons land en op onze ooit vrije en eerlijke verkiezingen” is.