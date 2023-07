True crime-YouTuber verkocht toegang tot autopsiefoto’s van 11-jarig moordslachtoffer: “Kwaadaardig en onterend”

Een true crime-YouTuber, enkel bekend als Zav Girl, heeft haar excuses aangeboden aan de familie van Gannon Stauch nadat ze autopsiefoto’s van het jonge moordslachtoffer had gedeeld op haar Patreon-profiel, vergrendeld achter een paywall van 3 dollar. De vader van het slachtoffer noemt de feiten “kwaadaardig” en “onterend” en wijst erop dat zijn familie hierdoor opnieuw getraumatiseerd is.

Zav Girl maakte verschillende video’s over de moord op Gannon Stauch, die in 2020 werd doodgestoken door zijn stiefmoeder Leticia Stauch. Zulke content maakte ze ook over andere spraakmakende incidenten, zoals de dood van de vier studenten in Idaho en de moorden op de familie Watts.

Deze keer ging Zav Girl echter een stap te ver, vinden social mediagebruikers. Ze besloot de verkregen informatie, waaronder ook de autopsiefoto’s van Gannon, te delen op haar Patreon-account, waar gebruikers kunnen betalen voor exclusieve content. Iedereen die 3 dollar (2,67 euro) betaalde voor een abonnement op haar profiel, kon de foto’s zien.

Sinds die beslissing is Zav Girl in het oog van de storm terechtgekomen. “Het feit dat je nog niet wist dat het verkopen van foto’s van een vermoord kind verdorven en harteloos is, is écht alarmerend”, reageerde een social mediagebruiker. “En dit, dames en heren, is hoe je de steun van alle true crime-zenders en hun kijkers verliest”, luidde een andere reactie. Sinds het incident is het Patreon-profiel van Zav Girl verwijderd van de website.

We zijn net twee maanden klaar met de rechtszaak en nu moeten we deze dingen herbeleven Al Stauch, Vader van Gannon Stauch

Ook de vader van het slachtoffer, Al Stauch, liet van zich horen. In een interview met ‘NewsNation’ vertelde hij dat de video’s van Zav Girl hem gedwongen hebben om het trauma van de dood van zijn zoon helemaal opnieuw te beleven. “Dit gaat over respect voor een kleine jongen die op tragische wijze zijn leven verloor en dat niet verdiende”, klonk het. “Voor de familie die achterblijft, is het opnieuw traumatiserend. We zijn net twee maanden klaar met de rechtszaak en nu moeten we deze dingen herbeleven”, ging de man verder.

“Het woord dat ik gebruik om het te beschrijven is ‘kwaadaardig’. De wereld heeft genoeg informatie uit de rechtszaak om elke discussie te voeren die ze maar willen. Waarom moeten we zulke aanvragen indienen, betalen voor dit soort informatie en mijn zoon onteren door deze foto’s openbaar te maken?”

Zelfreflectie en gevoeligheidstraining

Zav Girl zegt haar fouten nu zelf ook in te zien. “Het spijt me dat ik jullie heb teleurgesteld”, zei de YouTuber in een video gericht aan de familie van Gannon Stauch. “Ik kan me de pijn die de familie van Gannon heeft doorgemaakt niet voorstellen. Mijn woede over wat er met Gannon is gebeurd, is de reden dat ik de zaak ben gaan volgen.” “Ik ben niet zo’n slecht, harteloos persoon, zoals velen zeggen, maar ik doe ook veel aan zelfreflectie en ik kijk naar gevoeligheidstraining”, ging ze verder.

Het true crime-genre, waarbij content gemaakt wordt over waargebeurde misdaden, is al langer het onderwerp van enige kritiek en discussie. Is het correct om advertentie-inkomsten te innen van een video over een moord? Hoe pak je zulke moeilijke onderwerpen aan? Of is het beter om het genre gewoon volledig achterwege te laten? Critici, maar ook liefhebbers, van true crim zijn er nog niet uit.