Trudeau: Kerk moet verantwoordelijkheid nemen voor misstanden internaten inheemse kinderen

De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag betreurd dat de paus en de Katholieke Kerk weigeren om hun “verantwoordelijkheid” te nemen voor wat misging in de internaten voor inheemse kinderen. Trudeau riep Canadese katholieken op te praten met hun priesters en bisschoppen “om de boodschap over te brengen dat het tijd is dat de Katholieke Kerk haar verantwoordelijkheid erkent, haar deel van de schuld en, bovenal, dat ze er is zodat we de waarheid kunnen weten”.

De voorbije dagen eisten verschillende inheemse organisaties excuses van de paus. Op het terrein van een vroeger internaat in Brits-Columbia, in het westen van het land, werden de resten gevonden van 215 inheemse kinderen. De Katholieke Kerk bestuurde het internaat, in naam van de overheid.

“We willen excuses”, zei Rosanne Casimir vrijdagnamiddag, de leidster van het inheemse volk of ‘First Nation’ Tk’emlups te Secwépemc, die de ontdekking vorige week publiek maakte. “Publieke excuses, niet alleen voor ons maar voor iedereen.”

Quote Ik vind het zeer moeilijk dat de Katholieke Kerk weigert om zich te excuseren. Canadees premier Justin Trudeau

Op de vraag waarom hij geen druk zet op de Katholieke Kerk om documenten over de internaten publiek te maken, antwoordde Trudeau dat hij de paus daar al over aangesproken heeft. “Toen ik een paar jaar geleden naar het Vaticaan was gegaan, had ik paus Franciscus rechtstreeks gevraagd om er te zijn, zodat de mensen kunnen genezen, om de rol te erkennen die de Katholieke Kerk in deze tragedie heeft gespeeld”, zei hij op een persconferentie.

Volledig scherm Op het terrein van het oud-internaat in Brits-Colombia, in het westen van het land, werden de resten gevonden van 215 inheemse kinderen. © AFP

Maar de paus weigerde toen om zich persoonlijk te excuseren in naam van de Canadese Katholieke Kerk. Trudeau zei dat zijn regering indien nodig bereid is om “sterkere maatregelen” te nemen, zelf juridische, om de Kerk te dwingen om de documenten over te maken die de families van de slachtoffers eisen.

De Katholieke Kerk bestuurde van 1890 tot 1969 het internaat in Kamloops, een stad in Brits-Columbia, waar de lichaamsresten van scholieren vorige week werden aangetroffen. Ongeveer 150.000 inheemse kinderen werden destijds gedwongen in 139 gelijkaardige internaten in het hele land. Ze waren daar geïsoleerd van hun familie, taal en cultuur. Doel was de kinderen te assimileren aan de dominante cultuur. Een nationale onderzoekscommissie noemde het systeem in 2015 “culturele genocide”.

“Ik vind het zeer moeilijk dat de Katholieke Kerk weigert om zich te excuseren. En weigert om deel te nemen aan het proces van waarheidsvinding en genezing waar we aan zijn begonnen”, zei Trudeau.

De Canadese bisschoppenconferentie reageerde maandag “geschokt” op de vondst van de lichaamsresten in de buurt van het vroegere internaat. De bisschoppen uitten ook hun “diepe droefheid”, maar formele excuses bleven uit.

