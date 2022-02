Truckers van ‘Veiligheidskonvooien’ in Canadese Ottawa weigeren te wijken, ook na kritiek Trudeau

Zo wil Frankrijk vrijheids­kon­vooi­en tegenhou­den: hoge boetes, celstraf­fen en zwaarbewa­pen­de agenten

In Parijs worden de zogenaamde vrijheidskonvooien verboden, zo heeft de politieprefectuur aangekondigd. De angst dat de manifestatie tot chaos zal leiden, is groot. Indien mensen toch in actie komen in de Franse hoofdstad en wegen blokkeren, dan kunnen ze daar een boete van 4.500 euro voor krijgen of zelfs een celstraf van twee jaar.

