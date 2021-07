Truckers mogen langer de baan op door tekort in Verenigd Koninkrijk

De Britse regering verlengt tijdelijk de rijtijden van vrachtwagenchauffeurs. Daarmee wil ze een oplossing bieden voor het tekort aan truckers in het land.

Charlotte Vere, onderstaatssecretaris op het ministerie van Transport, kondigde de beslissing woensdag eerst aan op Twitter. "We verlengen tijdelijk de rijtijden vanaf maandag 12 juli om vrachtwagenchauffeurs toe te laten om iets langere ritten te maken wanneer nodig, aangezien we ons bewust zijn van het huidige tekort aan chauffeurs", zei ze. Vere benadrukte wel dat de veiligheid niet in het gedrang mag komen en dat het ministerie van Transport op de hoogte moet worden gebracht als vrachtwagenchauffeurs gebruikmaken van de soepelere regels.

Later bevestigde ook transportminister Grant Shapps de beslissing, die "chauffeurs en transportbedrijven flexibiliteit geeft", op het sociale medium. Om het tekort aan truckers structureel aan te pakken kondigde hij voorts een verhoging van het aantal beschikbare rijexamens en "het overwegen van andere maatregelen" aan.

Britse transportbedrijven en vakbonden waarschuwen al langer voor het tekort aan chauffeurs. De situatie is zo nijpend dat onder meer de belevering van supermarkten in het gedrang dreigt te komen.

Maar de vakbonden reageren woensdag niet tevreden op de beslissing van de regering, die volgens hen het probleem niet aanpakt. "Aan een al uitgeputte groep werkkrachten vragen om nog langer te werken zal de al moeilijke situatie waarschijnlijk verergeren", aldus Adrian Jones van vakbond Unite. "Rijvoorschriften zijn erg complex en een versoepeling via Twitter aankondigen zonder de juiste details heeft alleen nog maar meer verwarring en onzekerheid in de sector gecreëerd." Unite zal zijn leden oproepen "om zichzelf niet in gevaar te brengen als ze te moe zijn om te rijden".